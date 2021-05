Crotone, Reca: “Contro l’Inter bisogna dare tutti per fare tre punti”

Le parole del calciatore rossoblù prima della sfida contro i nerazzurri

«Sappiamo contro chi giochiamo oggi, l'Inter è forte e per fare punti dobbiamo dare tutto. Dobbiamo fare tutto bene, siam preparati bene, vogliamo fare tre punti». Arkadiusz Reca, esterno di fascia sinistra del Crotoneha parlato così prima della sfida contro i nerazzurri. Il giocatore ha parlato di una gara da vincere per i rossoblù: «Dove possiamo mettere in difficoltà l'Inter? Avanti abbiamo giocatori forti e là possiamo fare qualcosa per vincere questa partita».