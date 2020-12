Allenamento mattutino al centro sportivo “Antico Borgo” per gli squali che preparano la gara di “San Siro” contro l’Inter in programma domenica alle ore 12:30 e valevole per la 15ª giornata della Serie A Tim.

Gli squali hanno sostenuto, dopo l’attivazione, postazioni tecniche, lavoro tattico, possesso e una partitella a campo ridotto. A chiudere, forza in palestra.

Per domani è in programma una doppia seduta.

(Fonte: FCCrotone.it)