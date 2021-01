Stroppa: “Dobbiamo fare la gara perfetta. Studiandola ti accorgi che l’Inter è ancora…”

Alla vigilia di Inter-Crotone, Giovanni Stroppa ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni dell’allenatore: “I ragazzi si sono allenati bene e siamo in grado di fare una buona partita. Contro però avremo una squadra che non viene da turni infrasettimanali, che ha avuto dieci giorni per preparare la partita con il Crotone e quindi sarà ancora più impegnativa. Non abbiamo alternative: dobbiamo fare la gara perfetta. I valori tecnici ovviamente sono diversi, ma cercheremo di fare la nostra gara al meglio evitando di concedere errori gratuiti. Avremo di fronte forse la squadra più completa del campionato“.

Più Lukaku e Lautaro oppure Barella, Brozovic e Vidal in mezzo con Hakimi e Young sulle fasce? Chi vi potrà dare maggiori difficoltà?

“Direi tutti, studiandola ti accorgi che l’Inter è ancora più forte rispetto a quando la vedi in tv in maniera spensierata”.

(tuttomercatoweb.com)