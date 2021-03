Fantacalcio – Crotone-Torino, le formazioni ufficiali: per i granata Bonazzoli-Zaza in attacco

All'Ezio Scida va in scena Crotone-Torino. Gara importante per entrambe le squadre in chiave salvezza

Gianni Pampinella

All'Ezio Scida va in scena Crotone-Torino. Gara importante per entrambe le squadre in chiave salvezza. Dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta, la squadra di Cosmi è in cerca di riscatto con il tecnico che si affida a Simy. I granata devono fare i conto con le numerose assenze a causa del covid, Nicola si affida a Bonazzoli e Zaza per sfondare il muro del Crotone.

Crotone: Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; P.Pereira, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy, Ounas

Torino: Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Bonazzoli, Zaza.