Ounas e Messias, il Crotone stende il Verona e scavalca il Parma in classifica

Matteo Pifferi

Sesta vittoria in campionato per il Crotone che interrompe una striscia non brillante, battendo 2-1 il Verona: all'Ezio Scida, il gol di Ounas in avvio sblocca il risultato ma i rossoblù sono bravi a raddoppiare ad un quarto d'ora dalla fine con la rete di Messias, su assist sempre di Ounas. Nel finale un autogol sfortunato di Molina riapre i giochi ma alla fine vince il Crotone. La squadra di Cosmi scavalca il Parma e sale a 21 punti, il Verona invece resta decima a quota 43.