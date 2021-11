Qatar 2022 – Croazia-Russia, le scelte di Dalic: Perisic e Brozovic in campo dal 1′

Le scelte del c.t. croato in vista della gara contro la Russia che si gioca a Vatreni alle 15

Zlatko Dalić non rinuncia a Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. In Croazia-Russia, gara valevole per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, il c.t. croato manda in campo i due nerazzurri dal 1'. Il centrocampista sarà affiancato da Modric e Pasalic. In attacco insieme a Perisic ci saranno Kramaric e Vlasic.