Cruciani: “Maresca? La sua frase è un peccato veniale. Conte ha torto marcio, assurdo che…”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, Giuseppe Cruciani ha parlato così della reazione di Conte contro l’Udinese:

“Ha torto marcio Conte, perché ha esposto Maresca al pubblico ludibrio etichettandolo come nemico dell’Inter, i tifosi non vanno allo stadio ma hanno capito da Conte che Maresca arbitra contro l’Inter. E’ assurdo che un allenatore esponga l’arbitro al pubblico ludibrio così. La frase di Maresca? Un peccato veniale. Ho letto che Maresca non dirigerà l’Inter per tanto tempo, altro errore. Non è possibile che una squadra si scelga l’allenatore”.

CESSIONE INTER – “Per un tifoso dell’Inter, pensare che le sue sorti dipendano dal governo cinese, è un po’ curioso se non inquietante. Le sorti dell’Inter, che è l’Inter, che dipendono da un cretino… Da un funzionario del Partito Comunista cinese, fa un po’ ridere e un po’ preoccupare. Non è la stessa cosa dipendere da un americano e uno del Partito Comunista cinese. Una cosa è un calciatore a cui non viene pagato lo stipendio, un’altra le sorti di una società come l’Inter che dipendono da una riunione a Pechino di quattro signori”.