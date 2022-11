Cruciani: “Curva Nord? Succede ovunque in Italia. Sono delinquenti che…”

"Quello che è successo nella Curva dell'Inter poteva succedere in qualsiasi altra curva, è la dimostrazione che ci sono pezzi di territorio italiano, come lo stadio in questo caso, in mano a qualcosa di simile alla criminalità organizzata che spesso prende il sopravvento nelle curve. Succede ovunque. Ci sono persone non più tifose che hanno mischiato ruoli, sono dei delinquenti. Bisogna scogliere le curve, o prendere altri provvedimenti forti"