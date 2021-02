Cruciani: “Inter, grande club italiano, completamente in balìa delle bizze del governo cinese”

Continua a tenere banco, nei salotti televisivi italiani, la vicenda societaria che riguarda l’Inter: Suning sembra sul punto di passare la mano

“L’Inter, una grande squadra italiana, è completamente in balìa delle bizze di burocrati del partito comunista cinese. Per fortuna dell’Inter, queste notizie societarie non stanno influendo sul rendimento della squadra. Ma in questo momento, la società Inter è completamente in balìa del governo cinese”, è il commento del giornalista Giuseppe Cruciani a Tiki Taka.