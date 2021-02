Cruciani: “Inter favorita per lo Scudetto, l’unica incognita è la società. Eriksen? Mistero”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, Giuseppe Cruciani ha parlato così di Inter:

“Non ho mai capito chi abbia voluto Eriksen all’Inter, resta un mistero. Cessione Inter? L’Inter è favorita per lo scudetto, l’unica incognita, a parte il Milan, è la situazione nel Partito Comunista Cinese. Per l’Inter oggi, la vera incognita, è la società. Se la situazione peggiora è un altro discorso, se i giocatori non ricevono gli stipendi per 6 mesi e la cessione slitta di qualche mese, allora tutto può peggiorare”.