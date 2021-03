Cruciani: “Pjanic? L’errore di Orsato non ha determinato la partita. Ridicolo dire che…”

Giuseppe Cruciani ha parlato a Tiki Taka in merito alle parole di Orsato a 90° Minuto sulla mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juve

"Orsato ha commesso un errore, non c'era bisogno di dirlo tre anni dopo. Voglio solamente dire una cosa: l'errore di Orsato è al 13' del secondo tempo, risultato a quel momento 1-1. Poi l'Inter va in vantaggio e si fa rimontare, non è che l'errore di Orsato determina la partita. Il giorno dopo il pallino dello scudetto è ancora in mano al Napoli che si fa battere 3-0 dalla Fiorentina. Il rapporto errore Orsato/scudetto scippato al Napoli è ridicolo".