Cruciani: “Juve-Napoli? Prego per rinvio causa Covid. L’ASL mi faccia questo regalo”

Giuseppe Cruciani non ha ancora digerito il rinvio di Juventus-Napoli del 4 ottobre 2020, dovuto ai casi di Covid del Napoli. La partita è prevista all'Allianz Stadium domani sera, ma le ultime positività emerse in casa bianconera hanno messo a rischio la disputa del match. Questa l'opinione colorita di Cruciani:

"Visto il cluster alla Juve, spero in un altro rinvio per Covid di Juventus-Napoli, dopo la buffonata di ottobre. Spero di sì per Auriemma (telecronista e tifoso del Napoli, ndr), sto davvero pregando. Spero che l'ASL di Torino mi faccia questo regalo, con il Napoli favorito e la Juventus distrutta. ASL, fammi questo regalo, ti prego".