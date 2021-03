Cruciani: “Inter-Genoa? Ciò che è successo avrebbe causato una rivoluzione con la Juve”

Durante l'ultima puntata di Tiki Taka, Giuseppe Cruciani ha sollevato alcuni dubbi su Inter-Genoa: queste le sue parole

"Dico solo una cosa: il Genoa domenica si è presentato a San Siro contro l'Inter schierando una formazione rimaneggiata in vista del derby di mercoledì. Questa cosa è passata un po' così, ma se invece di Inter-Genoa ci fosse stata in programma Juventus-Genoa ci sarebbe stata una sollevazione popolare. Non dico che i rossoblù l'abbiano fatto apposta, ma è accaduto".