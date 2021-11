Cruciani: “Var? Il problema è un altro. Roma-Milan? Quelli erano due rigorini”

Le parole del giornalista: "Il problema non è il Var, ma l'interpretazione: si danno delle direttive e poi si cambiano nel corso del campionato"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Giuseppe Cruciani, giornalista, ha parlato così dell'utilizzo del Var nel campionato italiano: "Il problema non è il Var, ma l'interpretazione: si danno delle direttive e poi si cambiano nel corso del campionato. Il rigore dato al Milan e quello non dato alla Roma erano due rigorini che era stato deciso di non dare: uno infatti non è stato dato, l'altro clamorosamente sì. Mancano le direttive, vengono cambiate a seconda del vento che tira".