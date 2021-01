Cruz: “Ibrahimovic è stato il partner con cui mi son trovato meglio. All’Inter con Mihajlovic…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Julio Ricardo Cruz si è espresso così in merito al rapporto tra Ibrahimovic e Mihajlovic che oggi si sfideranno, a distanza, in Bologna-Milan:

«Mi ricordo cosa si diceva: che per colpa di quel litigio, Ibra non voleva venire all’Inter perché c’era Sinisa…».

JUVENTUS-INTER 0-1 – «Ricordo ricordo… E ricordo anche che io feci il gol per il Bologna l’ultima volta in cui i rossoblù batterono il Milan in casa. Vede poi come’è il calcio nonostante quel che si diceva e il litigio, Ibra venne all’Inter e con Sinisa sono diventati amicissimi».

MIHAJLOVIC CON MANCINI – «Ma era ancora giocatore, aveva appena smesso, era come se fosse un nostro compagno».

SINISA E IBRA – «Io li sentivo spesso parlare tanto in lingua slava, Zlatan e Sinisa: finito l’allenamento, si mettevano in mezzo al campo a giocare, a sfidarsi nei calci da fermo. Per quello dico che Sinisa in quel 2006 sembrava ancora un giocatore: poi sono sempre stati due competitivi. Di tutti i partner che ho avuto in avanti, Zlatan è quello col quale mi sono trovato meglio: io e lui ci divertivamo proprio. E quanti gol… Sinisa? Quando ancora era giocatore, sempre nell’Inter, mi diceva: “Tu vai là, sul secondo palo: ti raggiungo io”. E la sua punizione arrivava da me. Con quel piede lì, una sentenza».

