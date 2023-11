Cruz: Inter, Inzaghi ha capito una cosa. Lautaro sta andando fortissimo. La Juve…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Julio Cruz ha parlato anche di Lautaro Martinez. Per il Jardinero l'attaccante nerazzurro può ambire alla Scarpa d'Oro: "Mi auguro di sì, perché sta vivendo un periodo bellissimo non solo con l'Inter, ma anche con la Nazionale argentina con la quale ha vinto tante cose. Sembra facile ma non è facile vivere un momento come il suo, dove è capitano all'Inter, con la squadra che sta andando fortissimo e c'è un popolo che lo ama. Questa è la cosa più bella che ti può succedere da calciatore, anche a me è successo all'Inter. Penso sia bellissimo per lui, ma anche per tutta la sua famiglia e per tutti i suoi amici. Cinque anni fa lui non era così, ora deve vivere questo momento come lo sta vivendo. Lui sa benissimo quello che sta facendo".