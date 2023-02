Ancora Cruz: “Ecco perché El Jardinero. Lautaro un grande, speriamo resti all’Inter”

Nel corso dell'intervista concessa a Repubblica, Julio Cruz, ex attaccante dell'Inter, ha svelato anche l'origine del suo soprannome

«Al Banfield un giornalista mi vide in allenamento mentre giocavo col tosaerba. Vincemmo col Boca e scrisseha segnato il giardiniere ».

Cosa pensa di Lautaro Martinez?

«Un grandissimo. Speriamo resti in Italia. Per giocatori come lui, Leao e Osimhen oggi il richiamo della Premier è fortissimo».