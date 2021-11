Cruz: “Questo il derby più bello. Dzeko mi piace. Ibra? Tutti dicevano…”

Ospite di Sky sport, l'ex attaccante nerazzurro ricorda alcuni derby del passato

A tre giorni dal derby, Julio Cruz è stato ospite di Sky Sport per parlare della stracittadina di Milano. L'ex attaccante argentino è uno che di derby se ne intende, ha segnato in tre gare consecutive al Milan. "Il gol più bello è stato quando ero in panchina e Mancini mi ha mandato in campo e dopo pochi secondi ho fatto il gol del pareggio", ricorda il Jardinero. "Quello è stato il derby più bello, alla fine abbiamo vinto col gol di Ibra. È stata per me una partita speciale, poi ho avuto anche un'occasione di tacco. Eravamo tutti felici per quella rimonta".

"All'Inter c'erano tanti attaccanti importanti come Ibrahimovic, Adriano, Crespo, Recoba, Martins e io per due posti. Normale che qualcuno andasse in panchina, io quando giocavo cercavo di approfittare dell'occasione. Ho sempre cercato di fare il meglio quando sono stato chiamato in causa. Ho vissuto un calcio bellissimo in Italia con grandissimi giocatori. Con Ibrahimovici ci siamo divertiti molto in campo. Tutti dicevano che non potevamo giocare insieme perché eravamo simili, ma non era così. Dzeko? Mi piace. Speriamo sia un bellissimo derby domenica".