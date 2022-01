Ciclone Ronaldo sul Cruzeiro: via l’allenatore. E i contratti dei giocatori…

Il Fenomeno, che è il maggior azionista del club brasiliano, ha fatto arrabbiare i tifosi per alcune decisioni impopolari

Non si può dire che lo sbarco di Ronaldo al Cruzeiro, di cui è il maggior azionista da metà dicembre, sia stato tranquillo. Gli animi hanno iniziato a surriscaldarsi da quando il 'Fenomeno' ha esonerato per Vanderlei Luxemburgo e, ora, è stato messo sotto accusa anche il portiere, Fábio , 41 anni e vera leggenda del club brasiliano.

Da quando Ronaldo è entrato in carica, tutti i giocatori hanno dovuto rinegoziare i termini dei loro contratti con la dirigenza del club. Fábio aveva accettato di abbassarsi lo stipendio, ma non è stato raggiunto alcun accordo per saldare i debiti che il club ha ancora con lui. Inoltre gli è stato offerto un contratto fino alla fine del campionato statale (23 maggio), ma ne voleva uno fino alla fine del 2022. "Con grande rammarico devo accettarlo. Ho mostrato totale disponibilità a negoziare, ma purtroppo non mi hanno ascoltato", ha scritto sui social. Questa decisione ha suscitato indignazione tra i tifosi del Cruzeiro che hanno protestato sui social.