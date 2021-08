Crypto.com nuovo sponsor della Serie A: sarà partner di VAR e Goal Line Technology

Lega Serie A e Crypto.com hanno annunciato oggi che Crypto.com diventerà il primo Innovation & Technology Partner del calcio italiano

Marco Macca

Lega Serie A e Crypto.com, la piattaforma di criptovalute in più rapida crescita al mondo, hanno annunciato oggi che Crypto.com diventerà il primo Innovation & Technology Partner del calcio italiano. Basandosi sui valori di trasparenza e affidabilità di Crypto.com, la partnership pluriennale integra Crypto.com in ogni momento di trasmissione in cui la tecnologia migliora la partita, come presenting partner del Virtual Assistant Referee (VAR) e della Goal Line Technology. Il Centro VAR della Lega Serie A a Lissone sarà anche co-branded Centro VAR Crypto.com.

Questa partnership segue la sponsorizzazione di Crypto.com della Finale di Coppa Italia nel maggio di quest'anno, dove la Lega Serie A è diventata la prima lega sportiva al mondo a creare, con Crypto.com, una collezione di NFT legati alla Finale giocata da Atalanta e Juventus. Sulla base di questo successo, nuove collezioni NFT relative a Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno sviluppate come risultato della nuova partnership.

La Lega Serie A non è nuova all'innovazione, essendo stata la prima lega sportiva al mondo a introdurre la tecnologia VAR nel 2017. La stagione 2020/2021 ha visto un totale di 2.372 episodi in cui è stata richiesta la tecnologia VAR. Gli interventi VAR sono inclusi nella trasmissione globale delle gare della Lega Serie A che raggiungono più di 1 Miliardo di persone nel mondo in 191 paesi.

Crypto.com ha guadagnato la reputazione di leader nel settore delle criptovalute con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo ed è nella top ten delle app finanziarie sia nell'App Store che su Google Play. Oltre alla costruzione della piattaforma di criptovalute in più rapida crescita al mondo, la Crypto.com Visa Card è la carta di criptovalute più popolare al mondo, disponibile in oltre 30 paesi.

Crypto.com ha portato l'industria nelle partnership sportive, annunciando recentemente partnership globali con Formula1® e UFC. All'inizio di quest'anno, Crypto.com è diventata la prima piattaforma di criptovalute a collaborare con una scuderia di F1 (Aston Martin Cognizant Formula One), e la prima a collaborare con una squadra NHL - i finalisti della Stanley Cup di quest'anno, i Montreal Canadiens.

"Siamo molto felici e onorati di questa importante partnership con Crypto.com, azienda leader nel settore delle criptovalute che ha scelto la Lega Serie A per sviluppare prodotti sempre più coinvolgenti per i tifosi del calcio italiano - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A. - "Questo accordo pluriennale conferma la forza del nostro brand in tutto il mondo e attraverso questa partnership unica con Crypto.com scriveremo una nuova pagina di innovazione, portando i nostri fan più vicini alla partita attraverso la tecnologia. Nel corso dei prossimi mesi svilupperemo numerose iniziative commerciali e di marketing per ampliare la fan base e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati".

"Siamo estremamente orgogliosi di approfondire la nostra partnership con la Lega Serie A per migliorare l'esperienza dei tifosi con al centro la tecnologia e l'innovazione", ha detto Kris Marszalek, co-fondatore e CEO di Crypto.com. "Dalla sua introduzione, la VAR ha portato maggiore trasparenza e affidabilità nel calcio, caratteristiche che noi di Crypto.com apprezziamo profondamente".

About Crypto.com

Fondata nel 2016, Crypto.com oggi serve oltre 10 milioni di clienti con l'app di criptovalute in più rapida crescita al mondo, insieme alla Crypto.com Visa Card - il più grande programma di carte di criptovalute al mondo - il Crypto.com Exchange e Crypto.com DeFi Wallet. Recentemente lanciato, Crypto.com NFT è la principale piattaforma per la raccolta e il commercio di NFT, accuratamente selezionati dal mondo dell'arte, del design, dell'intrattenimento e dello sport.

Crypto.com è costruita su una solida base di sicurezza, privacy e compliance ed è la prima azienda di criptovalute al mondo ad avere ISO/IEC 27701:2019, CCSS Level 3, ISO27001:2013 e PCI:DSS 3.2.1, Level 1 compliance, e valutata indipendentemente al Tier 4, il livello più alto per entrambi i NIST Cybersecurity e Privacy Frameworks.

Con oltre 1.800 persone in uffici in tutte le Americhe, Europa e Asia, Crypto.com sta accelerando la transizione del mondo alle criptovalute.