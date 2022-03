Inter Women, Csiszar: “Era importante vincere, ora con la Juve con fiducia”

Le parole della nerazzurra: "Era molto importante vincere, abbiamo perso le ultime tre quindi era importante per noi"

Henrietta Csiszar, calciatrice di Inter Women, ha parlato così ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria per 4-3 per la Sampdoria: "Era molto importante vincere, abbiamo perso le ultime tre quindi era importante per noi: ora possiamo pensare con fiducia alla Juventus. Il gol? Non ricordo cos'ho pensato, ho preso la palla a centrocampo e poi ho fatto gol: è stato un momento felice. La Juventus? Sarà difficilissima ma ci prepareremo: hanno anche la Champions League, dobbiamo solo prepararci al meglio".