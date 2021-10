Csiszár: “Ottima scelta firmare per l’Inter. Con la Samp partita molto difficile”

L'Inter scenderà in campo sabato 9 ottobre alle 12.30 e alla vigilia della gara Henrietta Csiszár ha parlato così ai microfoni di Inter Tv

Dopo la trasferta di Pomigliano, le nerazzurre guidate da coach Guarino sono pronte per la sfida di Genova contro la Sampdoria. L'Inter scenderà in campo sabato 9 ottobre alle 12.30 e alla vigilia della gara Henrietta Csiszár ha parlato così ai microfoni di Inter Tv: "Abbiamo avuto qualche caso di covid in rosa nelle scorse settimane e questo non ci ha aiutato nella sfida con il Pomigliano. Avremmo dovuto vincere, ma non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo creato e in fase difensiva non abbiamo fatto bene."