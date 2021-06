Ct Belgio: “Eriksen? Eravamo tutti scossi. Chris è il calcio, ha unito tutti”

Le parole di Roberto Martinez: "Eriksen? L'ultima cosa che volevamo fare era parlare di calcio e di come vincere una partita"

Intervenuto ai microfoni di ESPN, Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato così di quanto accaduto a Christian Eriksen durante la partita contro la Finlandia: "Stavamo tutti guardando la partita insieme mentre ci preparavamo per la nostra contro la Russia. E cinque minuti prima del nostro incontro c'è stato il momento in cui Christian è crollato. Tutti erano scossi. L'ultima cosa che volevamo fare era parlare di calcio e di come vincere una partita. È stato così difficile. I sentimenti erano davvero forti. Devo ammettere che ci stavamo solo concentrando sul tentativo di avere buone notizie.