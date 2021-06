Ct Belgio: “Hazard-De Bruyne? E’ presto. L’Italia? E’ una squadra diversa”

Le parole di Martinez in conferenza: "L'Italia? E' una squadra diversa, dinamica, con struttura. Hanno consapevolezza dei ruoli"

Intervenuto in conferenza stampa, Roberto Martinez, ct del Belgio, ha aggiornato così sulle condizioni di Eden Hazard e Kevin De Bruyne in vista della sfida di venerdì con l'Italia: "E' presto ma posso dire quel che sappiamo. Le informazioni sono positive per entrambi. Resteranno con la squadra, non hanno infortuni gravi. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio. Prenderemo ogni giorno come un'opportunità per provare ad averli: saranno al campo, vedremo come staranno. L'Italia? E' una squadra diversa, dinamica, con struttura. Hanno consapevolezza dei ruoli, sarà una gara simile nei 90 minuti. Ci sarà da difendersi bene ma da stare anche tanto sulla palla. Loro difendono molto bene, sono strutturati: sono bravi con la palla, in contrattacco. E' una squadra bilanciata, non fai quei numeri se non sei una buonissima squadra. Ma siamo pronti: ieri la nostra sfida era battere i campioni d'Europa e l'abbiamo fatto. Possiamo migliorare, possiamo fare meglio. Adesso siamo pronti per sfidare l'Italia".