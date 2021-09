CT Camerun: “Onana? Portiere che fa la differenza. Ci è mancato in questi mesi”

Le considerazioni del commissario tecnico del Camerun sul portiere dell'Ajax finito nel mirino dell'Inter

Toni Conceição, ct del Camerun dal 2019, nel corso di una intervista concessa ai microfoni di TMW ha parlato anche di André Onana, obiettivo dell'Inter per il dopo-Handanovic. Queste le sue parole: "Torna in Coppa d'Africa? Fondamentale per noi. André è un portiere che la differenza, ci è mancato molto in questi ultimi mesi (squalifica per doping, ndr). Da novembre tornerà finalmente a disposizione per gli incontri ufficiali. Lo aspetto con ansia per raggiungere insieme obiettivi gloriosi. A partire proprio dalla Coppa d'Africa".