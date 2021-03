Ct Croazia: “Perisic e Brozovic? Stanno arrivando e mi aspetto che stasera si allenino”

Le parole di Zlatko Dalic, ct della Croazia, sui due nerazzurri dopo il via libera dell'ATS di Milano

E' ufficiale il via libera dell'ATS di Milano ai calciatori dell'Inter convocati dalle proprie nazionali. Ragion per cui Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, chiamati dalla Croazia, sono ora in viaggio per raggiungere il ritiro della propria selezione. Lo ha confermato il ct Zlatko Dalic, che ai microfoni di Hina ha dichiarato: "Rebić e anche Petković sono usciti dalla lista originale dei convocati, siamo rimasti senza due giocatori importanti in attacco. Per quanto riguarda Perišić e Brozović, stanno arrivando e mi aspetto che stasera si allenino".