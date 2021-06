Ct Danimarca: “Eriksen? Bello vedere i suoi sorrisi. L’Uefa? Doveva mandarci a casa”

Le parole di Kasper Hjulmand: "Come sostituiremo Eriksen contro il Belgio? No, Christian non si può rimpiazzare, è impossibile farlo"

Marco Astori

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Belgio, Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato così delle condizioni di Christian Eriksen: "I nostri contatti con Eriksen sono grandiosi, tutta la squadra continua a parlare con lui, anche io personalmente. E’ molto bello per noi vedere i suoi sorrisi, sapere che i test che sta facendo stanno andando bene. Come lo sostituiremo contro il Belgio? No, Christian non si può rimpiazzare, è impossibile farlo, è il migliore di tutti, è un leader, influenza la squadra con le sue decisioni e le sue giocate, la sua abilità nel controllo dello spazio attraverso i suoi passaggi.

Proveremo insieme, come squadra, a riempire quel vuoto. Siamo forti, uniti e pronti a combattere. L'Uefa? Non è stato giusto metterci di fronte al bivio, decidere di rientrare in campo o rinviare il match al giorno dopo. Non è corretto dire che noi abbiamo chiesto di giocare, non è stato così. Non c’entra il protocollo, una buona leadership va oltre il protocollo: in caso di Covid avremmo avuto 48 ore di tempo, in caso di arresto cardiaco no. La cosa più giusta sarebbe stata quella di mandarci a casa. Spero questa situazione serva da lezione per il futuro, almeno".