Ct Danimarca: “Eriksen il più grande danese degli ultimi 10 anni. Giocherà ma…”

Le parole di Hjulmand: "Il prossimo passo per Christian è quello di fare il suo ritorno nella nazionale danese"

Intervenuto ai microfoni di NOS, Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato così di Christian Eriksen e del suo ritorno in nazionale dopo quel tragico 12 giugno: "E' un grande momento. Va oltre il semplice calcio... Probabilmente avrà tempo per giocare, ma non partirà nella formazione titolare. Probabilmente è il miglior calciatore che la Danimarca abbia avuto negli ultimi dieci anni. Il prossimo passo per Christian è quello di fare il suo ritorno nella nazionale danese".