Ct Danimarca: “Eriksen? L’Europeo era un sogno per lui: penso molto a Christian”

Le parole di Kasper Hjulmand: "Sono felice perché ci siamo qualificati, ma allo stesso tempo averlo fatto senza Christian fa male"

All'indomani della qualificazione agli ottavi di finale raggiunta con la sua Danimarca, Kasper Hjulmand, il ct, ha parlato così del traguardo e di Christian Eriksen: “Abbiamo meritato la qualificazione, abbiamo giocato un buon calcio. La prima partita non conta, c’erano dei fantasmi… (riferimento al malore di Eriksen, ndr.). Sono orgoglioso dei miei giocatori, siamo davvero un’ottima squadra, di qualità, di personalità, che ha lasciato tutto sul campo. Eriksen? Non ho avuto modo di parlargli oggi. Ma penso molto a lui. Perché so quanto desiderava questo torneo, era un grande sogno per lui. E quindi sono felice perché ci siamo qualificati, ma allo stesso tempo averlo fatto senza Christian fa male”, le parole riportate da Gazzetta.it.