Ct Romania: “Sono arrabbiato con Tatarusanu perché tifo Inter. Ho visto il derby…”

Il ct della Romania, Mirel Radoi, scherza sul rigore parato dal portiere del Milan a Lautaro Martinez

Nonostante siano passati tre giorni, nella testa dei tifosi dell'Inter c'è ancora il rigore parato da Tatarusanu a Lautaro Martinez. Il portiere del Milan ha fatto 'arrabbiare' il c.t. della Romania Mirel Radoi, grande tifoso nerazzurro: "Ero felice per lui, ma allo stesso tempo ero arrabbiato con lui, perché sono un tifoso dell'Inter. Ho visto la partita e c'erano tanti milanisti intorno a me, io solto tifavo Inter. Sono solo contento per lui, tutto qui", ha detto sorridendo il tecnico.