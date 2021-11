Dal Cts no al 100% della capienza per Italia-Svizzera

No all'aumento della capienza del pubblico dello stadio Olimpico fino al 100% per Italia-Svizzera

No all'aumento della capienza del pubblico dello stadio Olimpico fino al 100% per la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio, Italia-Svizzera, in programma il 12 novembre; aumento solo parziale, dal 60% attualmente previsto al 75%, di quella delle Atp Finals di tennis in programma a Torino del 14 novembre.