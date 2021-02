Cuadrado-Hakimi, duello a tutta velocità: armi tattiche fondamentali per Juventus e Inter

Uno dei duelli chiave di Juventus-Inter sarà quello tra Juan Cuadrado e Achraf Hakimi: i due esterni si stanno rivelando elementi chiave all’interno dell’economia di gioco delle due squadre. Il Corriere dello Sport presenta così la sfida: “Due frecce. Non solo veloci, ma anche precise. Juan Cuadrado e Achraf Hakimi sono molto più di due “semplici” esterni per Pirlo e Conte. Il colombiano è una delle chiavi del modulo… variabile del Maestro, colui che con le sue scorribante a destra trasforma il 4-4-2 in un 3-4-1-2. Ma soprattutto è la principale alternativa offensiva al Cristiano Ronaldo. Se una difesa è chiusa, l’ordine di scuderia è chiaro: mettere in movimento, meglio se con un cambio di gioco, Cuadrado. Al resto pensa lui.

Hakimi è l’alter ego interista. Più giovane e più veloce, con le sei reti segnate (più quattro assist) ha dimostrato di avere un maggior feeling con il gol rispetto al rivale, ma non ha ancora l’abitudine a giocare e decidere le partite importanti del colombiano che è stato un recupero chiave per Pirlo nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. Una settimana fa Hakimi non c’era e lo juventino dettò legge. Stasera l’ex Real vuole vincere il duello a distanza che era saltato anche in campionato a San Siro per l’assenza di Cuadrado“.