Juve Cuadrado, calciatore della Juventus, ha parlato in collegamento con Rai Sport prima della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra i bianconeri di Andrea Pirlo e l’Inter di Antonio Conte: “Sicuramente cerco di dare ampiezza al gioco per essere disponibile per le punte, per cercare di fare il fraseggio e cercare di andare al cross. È quello che mi chiede il mister e che cerco di fare. Speriamo di farlo meglio oggi”.