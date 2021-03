Juventus, Cuadrado: “Sono orgoglioso, ma queste cose capitano anche alle grandi squadre”

Dopo Juventus-Porto e l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League, Juan Cuadrado ha commentato quanto accaduto all'Allianz Stadium

"Abbiamo iniziato bene, andando vicini al gol con Morata. Lì poteva cambiare la partita. Ci credevamo e nel secondo tempo siamo scesi in campo con la voglia di ribaltare il risultato, ma non ci siamo riusciti. Non c'è molto da dire, sono orgoglioso della squadra. Quella voglia che abbiamo avuto stasera dobbiamo averla anche in campionato. Questo è il calcio: dobbiamo rialzare la testa, queste cose accadono anche alle grandi squadre".