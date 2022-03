Cuadrado: “Non ci sono spiegazioni. Ora dobbiamo lottare fino alla fine per il campionato”

A termine della gara che ha segnato l'uscita dalla Champions dei bianconeri, ha parlato il capitano Cuadrado ad Amazon Prime

Tracollo della Juve che perde in casa con il Villarreal per 3-0. A termine della gara che ha segnato l'uscita dalla Champions dei bianconeri, ha parlato il capitano Cuadrado ad Amazon Prime:

"Non ci sono spiegazioni. Buon primo tempo ma non abbiamo trovato gol. È il calcio dobbiamo cercare di andare avanti e lottare fino alla fine per il campionato. Dovevamo muovere di più la palla, ma loro erano messi bene in campo. Nel primo tempo abbiamo fatto questo molto bene, non siamo riusciti nel secondo. Difficile giocare con queste grandi squadre. Dobbiamo continuare, il prossimo anno dobbiamo provare ad andare più avanti. Normale avere rabbia oggi e domani, abbiamo ancora obiettivi in campionato e dobbiamo voltare pagina".