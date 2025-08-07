Ieri è arrivata anche l'ufficialità dell'approdo di Juan Cuadrado al Pisa: ecco il post social del colombiano

Matteo Pifferi Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 18:46)

Ieri è arrivata anche l'ufficialità dell'approdo di Juan Cuadrado al Pisa. L'ex Inter e Juve, reduce dall'ultima stagione all'Atalanta, ha scelto di sposare il progetto della compagine nerazzurra neopromossa dalla Serie B.

Cuadrado, dopo la firma sul contratto e le prime foto, ha condiviso su Instagram le sue sensazioni:

""Non avrei mai immaginato di trascorrere così tanti anni in questo bellissimo Paese che mi ha dato tanto. In realtà, non avrei mai immaginato la vita che Dio mi ha donato. Sono davvero grato. Mi sento benedetto e pieno di entusiasmo e forza per ciò che mi aspetta, e come sempre darò il meglio di me per il mio nuovo club, il Pisa"

"Sono motivato, ho grandi aspettative e ho fiducia in tutto ciò che mi aspetta. So che c'è molto altro e sono pronto. Grazie, Signore Gesù, per la tua mano".