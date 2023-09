Cuadrado, infortunio non grave: la speranza dell’Inter. Sanchez? Ecco il programma

I due giocatori tengono in apprensione Simone Inzaghi in vista del derby

A cinque giorni dall'atteso derby, Stefano Pioli e Simone Inzaghi devono fare i conti con alcuni giocatori acciaccati dalla sosta per le nazionali. Olivier Giroud, come riporta Libero, è già rientrato in Italia e migliora giorno dopo giorno candidandosi per una maglia da titolare. "Theo Hernandez ha accusato un problema al polpaccio che pone più di un dubbio sulla sua presenza per il derby della Madonnina. Alla ripresa degli allenamenti di domani si saprà di più anche sulle condizioni di Pierre Kalulu, il quale è alle prese con un guaio muscolare".