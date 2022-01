Cuadrado: “Supercoppa? Fatta grande partita contro una grandissima squadra”

Le parole del colombiano: "Dobbiamo ripetere l'atteggiamento con cui la squadra è andata a Milano per prendersi quella coppa ma non è stato così"

"Supercoppa? Abbiamo fatto una grande partita contro una grandissima squadra, dobbiamo ripetere l'atteggiamento con cui la squadra è andata a Milano per prendersi quella coppa ma non è stato così. Oggi abbiamo una nuova partita per dimostrare la fame che abbiamo avuto nelle ultime, scenderemo in campo con quella voglia. Ultimamente eravamo abituati a stare lì, ma io credo tantissimo nei miei compagni e appena arriverà una striscia positiva, aumenteranno i gol". Così Juan Cuadrado, terzino della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, prima del match di stasera contro l'Udinese.