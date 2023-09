Cuadrado: “Vogliamo andare al Mondiale: girone duro ma siamo grande squadra”

L'ala dell'Inter Juan Cuadrado ha dichiarato che la Colombia non si accontenterà di niente di meno di un posto ai Mondiali del 2026 mentre si prepara per le qualificazioni della zona sudamericana. I Cafeteros hanno perso un posto alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar dopo essere arrivati sesti nel girone Conmebol a 10 squadre, a un punto dai playoff. Ma con sei posti diretti ora a disposizione delle squadre sudamericane, la qualificazione per la prossima edizione del torneo di punta del calcio mondiale dovrebbe essere un compito meno arduo.