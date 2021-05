Cucchi: “Conte un vincente, pretende una cosa. Credo sarà determinante…”

Ospite di Sky Sport 24, il giornalista ha parlato del tecnico nerazzurro

Ospite di Sky Sport 24, Riccardo Cucchi ha parlato di Antonio Conte. Ad oggi non c'è certezza che il tecnico nerazzurro rimarrà all'Inter anche la prossima stagione: "È un vincente perché ha vinto ovunque sia andato. Credo che pretenda dal suo punto di vista di avere una squadra altrettanto competitiva come l'ha avuta quest'anno. Credo che il progetto tecnico sarà determinante per la scelta di Conte".