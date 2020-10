Cucchi: “Derby? Inter favorita, lo sanno tutti: puntano allo scudetto. E’ una squadra pragmatica”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Riccardo Cucchi, ex radiocronista, ha parlato così del derby tra Inter e Milan di sabato sera: “Ne ho commentati tanti e devo dire che il derby di Milano è sempre affasciante, è sempre una partita speciale. Devo dire anche che a Milano si respira un’atmosfera diversa rispetto ad altre città come Torino, Roma o Genova. La cosa che colpisce di più, oltre alla grande passione delle due tifoserie, è la grande correttezza del pubblico. Credo che sia i tifosi milanisti che quelli interisti ricorderanno molto bene i meravigliosi derby di Champions League”.

Che partita si aspetta?

“L’Inter è favorita, credo lo sappiano tutti. I nerazzurri puntano allo scudetto, mentre il Milan vuole continuare la sua crescita e provare ad andare in Champions League. Devo dire che nelle prime partite della nuova stagione il Milan mi ha fatto una buona impressione, Pioli sta facendo un ottimo lavoro. Sarà un derby molto interessante tra due squadre diverse tra loro: da una parte una squadra più pratica e pragmatica come l’Inter, dall’altra invece una squadra più fantasiosa e creativa come il Milan. La formazione nerazzurra è favorita, ma nei derby può succedere sempre di tutto“.