Cucchi: “Dybala? Commessi errori da una parte e dall’altra. All’Inter non potrà che…”

Le parole del giornalista sul futuro dell'attaccante argentino

Intervistato da Juventusnews24, Riccardo Cucchi ha parlato del futuro di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è sempre più vicino all'Inter: "Io amo molto Dybala. Essendo innamorato del calcio non posso non amare un giocatore di qualità come lui. Tra l’altro ho cominciato a conoscerlo agli esordi, l’ho visto e raccontato quando è arrivato a Palermo grazie all’intuizione geniale di Zamparini. E’ un gran giocatore. Secondo me si sono commessi molti errori da parte dello staff manageriale di Dybala che della Juventus. Il punto di rottura è stato l’ingaggio. In questi giorni ho letto che Arrivabene abbia certificato che da questo momento in poi non si potrà andare oltre un tetto di ingaggio ed è giusto farlo perché i bilanci sono importanti".