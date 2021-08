Cucchi: “Inter ancora competitiva malgrado le cessioni. La Juve sconta…”

Il giornalista dà un giudizio sulle squadre di vertice dopo le prime due giornate della Serie A

Inter competitiva malgrado alcune cessioni eccellenti. È in sintesi il pensiero espresso su Facebook da Riccardo Cucchi . Il giornalista fa una prima analisi dopo le prime due giornate di Serie A. "Antipasto di campionato interessante. Troppo presto per giudizi compiuti. Ma la previsione che possa essere equilibrato al vertice, è confermata. Delle 5 a punteggio pieno, e al netto della forza degli avversari incontrati, si può dire che potrebbero essere tutte protagoniste".

"L'Inter, malgrado le cessioni, a mio giudizio è ancora assai competitiva. La Lazio ha uno dei migliori centrocampo della A e Sarri. La Roma appare molto più solida dello scorso anno. Il Milan può ripetersi. Il Napoli è assai più concreto. In leggero ritardo l'Atalanta. Ma la squadra è forte e più matura. La Juventus sconta i vecchi difetti: centrocampo fragile e mentalità da ricostruire. Allegri lavorerà su questo. Sette sorelle? Non so dirlo. È appunto troppo presto. Ma sarebbe auspicabile per la bellezza del campionato".