Cucchi: “Inter, assist involontario dal Milan. Lacrime Serra? Stiamo andando oltre”

Il pensiero del noto giornalista a proposito di quanto accaduto nell'ultimo turno di campionato

Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', è tornato sulle vicende dell'ultimo turno di campionato. Queste le sue riflessioni: "L'Inter riceve un assist involontario dal Milan. Come sapete non parlo di arbitri e di episodi. Non lo farò nemmeno in questo caso. Ma scrivo, qui, quello che ho pensato: siamo arrivati alle lacrime di un arbitro. Stiamo andando oltre. Tutti. Il Napoli gioca bene e vince. Ancora una volta sciupando molto in attacco. Piccola rivincita per il troppo criticato Lozano. La bella notizia è il rientro di Osimhen. La Fiorentina travolge un rassegnato Genoa. Mi domando che colpe avesse Sheva. Tra i 6 gol spiccano i 2 su punizione di Biraghi. Non è così facile come in passato vedere reti su punizione nel campionato italiano. Merita dunque una sottolineatura la prodezza del giocatore viola".