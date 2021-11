Cucchi: “Inzaghi è arrivato tra lo scetticismo di molti. Sta trasformando l’Inter…”

Il giornalista elogia il lavoro fin qui svolto da Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra

L'Inter ha centrato il primo obiettivo stagionale: approdare agli ottavi di Champions League. Obiettivo dichiarato che fin dalla prima conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico, arrivato in un contesto non semplice dopo l'addio di Conte, ha fin qui svolto un ottimo lavoro sulla panchina nerazzurra. "È arrivato in punta di piedi in una squadra Campione d'Italia. Senza Lukaku ed Hakimi ed è arrivato tra lo scetticismo di molti. Secondo me Inzaghi sta lavorando molto bene. E, lentamente, sta trasformando l'Inter di Conte nella sua. Vedremo fin dove la porterà", ha sottolineato Riccardo Cucchi.