Cucchi: “Luis Alberto? Mi dispiacerebbe un suo addio. Ma ci vuole rispetto per…”

Il pensiero del giornalista: "Luis Alberto? Sono professionisti, lo so. Ma la passione dei tifosi merita rispetto. Sempre"

"Non so quale sia la verità sull'assenza di Luis Alberto al raduno della Lazio. Leggo, come tutti voi. Da laziale mi dispiacerebbe un suo addio in questo modo. Sono professionisti, lo so. Ma la passione dei tifosi merita rispetto. Sempre". Questo il pensiero espresso da Riccardo Cucchi, giornalista e commentatore, in merito al caso Luis Alberto, in rotta con la Lazio a causa della mancata presentazione al ritiro della squadra biancoceleste.