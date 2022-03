Cucchi: “Questa non è la vera Inter. Lotteranno fino alla fine per lo scudetto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista si è soffermato sul momento che sta attraversando la squadra di Inzaghi

"Non si può escludere l'Inter dalla lotta scudetto con Napoli e Milan, sarebbe assurdo. Vero, i nerazzurri stanno attraversando un momento di difficoltà, ma non è questa la vera Inter. Prima o poi i valori verranno fuori. Ricordiamoci che hanno anche una partita in meno. Lotteranno fino all'ultima giornata per arrivare allo scudetto. Napoli e Milan hanno più forza in questo momento, nel confronto tra queste due squadre pesa la vittoria dei rossoneri nello scontro diretto del Maradona".