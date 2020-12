Riccardo Cucchi ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League. Una vittoria ricca di emozioni, al limite del sostenibile: “Una partita dell’Inter ne vale cinque… poteva essere una vittoria addirittura larga. E invece tensione per i cuori nerazzurri sino al 96°. Successo meritato alla fine ed un Lukaku uomo-squadra. Non solo per i gol pesantissimi”.