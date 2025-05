"Quasi uno strapotere, non me lo aspettavo. Una trasformazione così totale rispetto al ko di San Siro non è credibile", dice Cucci

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Italo Cucci , giornalista, ha commentato così la vittoria del Bologna in Coppa Italia contro il Milan in finale:

"Quasi uno strapotere, non me lo aspettavo. Una trasformazione così totale rispetto al ko di San Siro non è credibile. Ho visto un bel Bologna, che ha chiuso senza paura contro un Milan che si è dato da fare. "In fondo una Coppa Italia", dicono in molti. Ma l'Italia è piena di rosiconi. Ero lì 51 anni fa, ieri sera ho visto una squadra di alto livello, perché Italiano ha messo insieme una somma di culture che lo ha portato a inventare un Bologna nuovo. E' 'Un calcio all'Italiano', così lo chiamo".