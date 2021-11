Cucci: “L’Inter ha momenti di debolezza, il Napoli può approfittarne. Spalletti…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista Italo Cucci ha parlato così di Inter-Napoli in programma domenica

"Inter-Napoli? Spalletti all'Inter fino a quando non venne fuori la storia di Icardi ci stava bene e aveva anche lavorato bene. Non ci sono sensi di rivalsa, mi pare una partita di altissimo livello con due allenatori che si stimano, due italiani corretti che sanno fare il loro mestiere. Sarà una gara godibile. Il Napoli sta facendo delle cose che credo sia in grado di continuare a fare. L'Inter è una squadra importantissima ma ha momenti di debolezza: approfittarne è un modo per continuare la strada verso il Tricolore"